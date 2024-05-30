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На Херсонщині затримано ще двох колаборанток, одна з них "маскувалася" під вигаданим ім’ям

На Херсонщині затримано ще двох колаборанток, одна з них "маскувалася" під вигаданим ім’ям

Київ • УНН

 • 22973 перегляди

Були затримані ще двоє колабораціоністок які працювали на рф під час окупації Херсона, одна з яких використовувала псевдонім для підпису адміністративних документів, очолюючи псевдоустанови.

Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які працювали на рф у період окупації правобережної частини Херсона. Серед них - колишня посадовиця місцевого підрозділу Фонду соціального страхування. Для конспірації ворожа поплічниця використовувала "псевдонім", яким, зокрема, підписувала "розпорядчі" документи. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Під час захоплення обласного центру вона підтримала рашистів, за що отримала "посаду" в місцевій окупаційній адміністрації рф. Там за протекції гауляйтера Сальдо фігурантка очолила так званий "відділ соцполітики,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Перебуваючи у лавах псевдоустанови, колаборантка підшукувала "однодумців", з яких намагалась сформувати "штат" свого підрозділу. Також вона запроваджувала "законодавство" країни-агресора та переводила всі банківські розрахунки на російські рублі. Для конспірації ворожа поплічниця використовувала "псевдонім", яким, зокрема, підписувала "розпорядчі" документи.

Після деокупації обласного центру вона залишилася у місті, а згодом влаштувалась до місцевого Пенсійного фонду. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та її спроби сховатись в державній установі від правосуддя.

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Ще одна викрита колаборантка - мешканка Корабельного району Херсона. Під час окупації обласного центру вона вступила до "виборчкому" рашистів. Там вона агітувала місцевих жителів "проголосувати" за приєднання регіону до складу росії.

Для збору "голосів" вона робила подворові обходи та агітувала місцевих жителів поставити у незаконних бюлетенях відмітки на користь рф. Після звільнення міста колаборантка намагалася переховуватися, однак Служба безпеки встановила її місцеперебування і затримала.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисницям про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо

Суд виніс вироки двом колаборантам, які "здавали" українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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