"Здавали" українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину: двох колаборантів засудили до понад 10 років в'язниці
Київ • УНН
Суд виніс вироки двом колаборантам, які «здавали» українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину.
Суд виніс вироки двом колаборантам, які "здавали" українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину, повідомили у СБУ, пише УНН.
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"Реальні терміни ув’язнення отримали ще двоє ворожих поплічників, які допомагали окупантам на початку повномасштабного вторгнення рф", - вказали у СБУ.
Один із них, фермер-колаборант із Сватівського району на Луганщині, отримав 12 років тюрми.
За даними слідства, під час захоплення громади в березні 2022 року він "наводив" окупантів на житла учасників руху опору. Він, як повідомляється, також "підказував" адреси односельчан, які виїхали з окупації або мають проукраїнську позицію. Таким чином він допомагав рашистам грабувати оселі місцевих та "розквартировувати" в них російських вояків.
Окрім того, колаборант на власному авто возив командування окупаційного угруповання рф поблизу лінії фронту. За це поплічник агресора отримав перепустку, яка дозволяла йому вільно пересуватись по всій тимчасово окупованій території регіону.
Співробітники СБУ затримали колаборанта одразу після деокупації частини Луганщини.
Інший засуджений, ворожий пособник із Чугуївського району на Харківщині, отримав 11 років тюрми.
У період захоплення громади він орієнтував окупантів на місцевості та "зливав" рашистам адреси українських патріотів. Після цього російські військові разом зі своїм поплічником вдиралися в оселі людей, викрадали їх, а потім грабували їхнє майно.
Під час звільнення району Служба безпеки встановила місцеперебування зловмисника і затримала його.
В окупованій Каховці колаборанти опублікували список "безхозних" помешкань - Центр спротиву28.05.24, 14:10 • 38059 переглядiв