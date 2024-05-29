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"Сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области: двух коллаборантов приговорили к более 10 годам тюрьмы

"Сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области: двух коллаборантов приговорили к более 10 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 13:17  •  7000 просмотра

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Суд вынес приговоры двум коллаборантам, которые "сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину.

Суд вынес приговоры двум коллаборантам, которые "сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области, сообщили в СБУ, пишет УНН.

Детали

"Реальные сроки заключения получили еще двое вражеских приспешников, которые помогали оккупантам в начале полномасштабного вторжения рф", - указали в СБУ.

Один из них, фермер-коллаборант из Сватовского района Луганской области, получил 12 лет тюрьмы.

По данным следствия, во время захвата громады в марте 2022 года он "наводил" оккупантов на жилища участников движения сопротивления. он, как сообщается, также "подсказывал" адреса односельчан, которые выехали из оккупации или имеют проукраинскую позицию. Таким образом он помогал рашистам грабить дома местных и "расквартировать" в них российских солдат. 

Кроме того, коллаборант на собственном авто возил командование оккупационной группировки рф вблизи линии фронта. За это приспешник агрессора получил пропуск, который позволял ему свободно передвигаться по всей временно оккупированной территории региона.

Сотрудники СБУ задержали коллаборанта сразу после деоккупации части Луганщины.

Другой осужденный, вражеский пособник из Чугуевского района Харьковской области, получил 11 лет тюрьмы.

В период захвата общины он ориентировал оккупантов на местности и "сливал" рашистам адреса украинских патриотов. после этого российские военные вместе со своим приспешником врывались в дома людей, похищали их, а затем грабили их имущество.

Во время освобождения района Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и задержала его.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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