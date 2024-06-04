В Херсонской области россияне попали в учебные заведения, ранили четырех человек

В Херсонской области за минувшие сутки российские военные нанесли удары по 16 населенным пунктам, повредив 15 частных домов, попав в том числе в учебное заведение, детский сад, аптеку, 4 человека получили ранения. Об этом сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Днепровское, Гигантское, Станислав, Томина Балка, Софиевка, Белозерка, Молодежное, Берислав, Михайловка, Золотая Балка, Нововоронцовка, Мыловое и город Херсон.

российские военные, и его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 15 частных домов. Зафиксировано также попадание в учебное заведение, детский сад, аптеку, офисное здание, газопроводы и территорию агропредприятия. Избитые складское помещение и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина