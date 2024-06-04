На Херсонщині росіяни поцілили про закладах освіти, поранили чотирьох людей
Київ • УНН
За минулу добу російські військові завдали ударів по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі в багатьох населених пунктах Херсонської області, пошкодивши 15 приватних будинків, поціливши у навчальний заклад, дитячий садок, аптеку, офісну будівлю, газопроводи, територію агрофірми, складські приміщення і приватні автомобілі, в результаті чого 4 людини отримали поранення.
У Херсонській області за минулу добу російські військові завдали ударів по 16 населених пунктах, пошкодивши 15 приватних будинків, поціливши зокрема у навчальний заклад, дитячий садок, аптеку, 4 людини отримали поранення. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Томина Балка, Софіївка, Білозерка, Молодіжне, Берислав, Михайлівка, Золота Балка, Нововоронцовка, Милове та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 15 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, дитячий садок, аптеку, офісну будівлю, газопроводи та територію агропідприємства. Побиті складське приміщення та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
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