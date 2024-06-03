Армія рф вдарила по Херсонщині, постраждала 44-річна жінка
Київ • УНН
44-річна жінка була поранена в результаті російського обстрілу в Білозерці Херсонської області, коли перебувала в магазині, отримавши вибухову травму і струс мозку.
Окупанти атакували Білозерку на Херсонщині. Як повдіомили в Херсонській ОВА, постраждала 44-річна жінка, передає УНН.
"російські військові атакували Білозерку. Внаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка, яка на момент удару знаходилася у магазині", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, жінка отримала вибухову травму та контузію. Потерпілу шпиталізували.
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