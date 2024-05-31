На Херсонщині ще один чоловік підірвався на ворожій міні
Київ • УНН
У Миролюбівці Херсонської області 27-річний місцевий житель підірвався на російській міні, отримавши вибухові та черепно-мозкові травми, струс мозку та осколкове поранення голови.
У Миролюбівці Херсонської області на російській міні підірвався місцевий житель. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
"Внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета у полі постраждав 27-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення голови. Його стан оцінюють як середньої тяжкості.
"Швидка" доставила потерпілого до лікарні.
Доповнення
В ОВА нагадали, що більш ніж половина територій на правобережжі Херсонщини – потенційно заміновані. Особливо небезпечні – посадки, лісосмуги, поля, ґрунтові дороги, узбережжя водойм. Тому в ОВА закликали не відвідувати місця, де ще не працювали сапери.
Ворог обстріляв житлові квартали Херсонщини: одна людина загинула31.05.24, 08:03 • 27107 переглядiв