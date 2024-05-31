На Херсонщине еще один мужчина подорвался на вражеской мине

В Миролюбовке Херсонской области на российской мине подорвался местный житель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"В результате детонации взрывоопасного предмета в поле пострадал 27 - летний мужчина", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, осколочное ранение головы. Его состояние оценивают как средней тяжести.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу.

Дополнение

В ОВА напомнили, что более половины территорий на правобережье Херсонщины – потенциально заминированы. Особенно опасны-посадки, лесополосы, поля, грунтовые дороги, побережья водоемов. Поэтому в ОВА призвали не посещать места, где еще не работали саперы.

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