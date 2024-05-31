Враг обстрелял жилые кварталы Херсонщины: один человек погиб

На Херсонщине военные террористы обстреляли населенные пункты области, что привело к разрушению частных домов и повреждению инфраструктуры. К сожалению, есть погибший. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Новодмитровка, Новоалександровка, Новотягинка, Ольговка, Ивановка, гигантское, Александровка, Красный Маяк, Михайловка, Антоновка, Берислав, Белозерка, Вировка, Бургунка, Токаревка, Понятовка, Золотая Балка, Качкаровка, Приднепровское, Львовское и город Херсон - заявил Александр Прокудин.

По информации, оккупанты совершили обстрел жилых кварталах Херсонщины, что привело к разрушению 9 частных домов, а также к повреждению учебных и общественных сооружений.

К сожалению, в результате этих нападений погиб один человек. Также были зафиксированы попадания в учебное заведение, исправительное учреждение, газопровод и автомобиль.

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