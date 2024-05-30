Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

В Херсонской области в результате очередного российского авиаудара повреждена школа. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

По данным ОВА, в учебном заведении изуродована крыша, окна и фасад.

"Около 5 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского района", - сообщил Прокудин.

Он добавил, что пострадавших среди гражданских нет. Последствия атаки устанавливаются.

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