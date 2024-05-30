Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  80345 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  100398 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  117698 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  103558 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  124906 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  83158 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  88580 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  115953 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120951 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

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Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117754 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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29 мая 2024, 11:15  •  160889 просмотра

Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

Около 5 вечера враг сбросил 9 управляемых авиабомб на три населенных пункта Бериславского и Херсонского района.

Война •   •  1720 просмотра
Оккупанты нанесли авиудар по Херсонщине: повреждена школа

На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ

Согласно сообщениям и фотографиям блогеров и активистов, одно из зданий резиденции путина на Алтае почти полностью сгорело.

Новости Мира •   •  3499 просмотра
На Алтае, вероятно, сгорела резиденция Путина: что сообщают росСМИ

Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух. Глава государства подчеркнул-важно, чтобы ее дела и усилия всех наших павших героев были продолжены.

Общество •   •  4874 просмотра
Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

В Харьковской области житель Юрченково был серьезно ранен вражеским огнем, когда возвращался из пункта оказания гуманитарной помощи, а двое мужчин получили ранения в селе Русская Лозовая в результате обстрела со стороны рф.

Общество •   •  5976 просмотра
В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский

Зеленский объявил о будущем общении с партнерами по поставкам новых систем противовоздушной обороны, совместных производственных мощностях, в частности, для беспилотных летательных аппаратов, и увеличении возможностей противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  7937 просмотра
В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский

Ракеты для ПВО и беспилотники: Писториус прибыл в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете вооружений для Украины стоимостью 500 миллионов евро во время своего необъявленного визита в Одессу.

Война •   •  7529 просмотра
Ракеты для ПВО и беспилотники: Писториус прибыл в Одессу, где объявил о новом пакете военной помощи Украине

Генштаб: с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, львиная доля - на Кураховском и Покровском направлениях

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения, причем 42 из них - на Кураховском и Покровском направлениях, которые остаются самыми горячими участками фронта.

Война •   •  8037 просмотра
Генштаб: с начала суток на фронте произошло 84 боевых столкновения, львиная доля - на Кураховском и Покровском направлениях

рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

россия не будет приглашена на мероприятия, посвященные 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны, из-за войны в Украине и опасений некоторых союзников относительно присутствия москвы.

Новости Мира •   •  8540 просмотра
рф не будут приглашать во Францию на мероприятия к 80 годовщине высадки союзников в Нормандии

Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб

Украинские силы обороны атаковали Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS, повредив два парома и существенно подорвав российскую военную логистику в оккупированном Крыму.

Война •   •  10738 просмотра
Ночью ВСУ ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе - Генштаб

В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила

Мужчина сообщил о наличии взрывчатки в его сумке в банке в Ужгороде, но после осмотра экспертами-взрывотехниками никаких опасных предметов обнаружено не было.

Общество •   •  10203 просмотра
В Ужгороде мужчина сообщил, что пришел со взрывчаткой в "Укргазбанк": полиция опасных предметов не обнаружила