Окупанти завдали авіудару по Херсонщині: пошкоджено школу
Київ • УНН
Близько 5-ї вечора ворог скинув 9 керованих авіабомб на три населених пункти Бериславського та Херсонського району.
На Херсонщині внаслідок чергового російського авіаудару пошкоджено школу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
За даними ОВА, у навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад.
"Близько 5-ї вечора ворог скинув 9 керованих авіабомб на три населених пункти Бериславського та Херсонського району", - повідомив Прокудін.
Він додав, що постраждалих серед цивільних немає. Наслідки атаки встановлюються.
Війська рф вдарили по Херсонщині: загинув чоловік30.05.24, 12:48 • 20785 переглядiв