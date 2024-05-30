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Війська рф вдарили по Херсонщині: загинув чоловік

Війська рф вдарили по Херсонщині: загинув чоловік

Київ • УНН

 • 20786 перегляди

російські війська вкрили вогнем село Велетенське Білозерської громади Херсонської області, в результаті обстрілу загинув чоловік.

російські війська обстріляли село Велетенське Білозерської громади на Херсонщині. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

російські війська вкрили вогнем Велетенське Білозерської громади. Під удар потрапив місцевий житель, який знаходився на вулиці,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що з важкими пораненнями чоловіка забрала "швидка". На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні.

Нагадаємо

За минулу добу російські військові завдали ударів по житлових кварталах в Херсонській області, пошкодивши 4 приватних будинки, гаражні приміщення і приватні автомобілі, поранивши 6 осіб, в той час, як силам ППО України вдалося знищити 1 безпілотник "Шахед-131/136" під час нічної атаки.

Ольга Розгон

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