На Херсонщині вночі знищили "шахед", через ворожі обстріли 6 поранених
Київ • УНН
За минулу добу російські військові завдали ударів по житлових кварталах в Херсонській області, пошкодивши 4 приватних будинки, гаражні приміщення і приватні автомобілі, поранивши 6 осіб, в той час як силам ППО України вдалося знищити 1 безпілотник "Шахед-131/136" під час нічної атаки.
У Херсонській області за минулу добу російські військові завдали ударів по 16 населених пунктах, поранивши 6 осіб, у регіоні знищили ворожий безпілотник типу Shahed під час нічної атаки, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та місто Херсон.
"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав Прокудін у Telegram.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватних будинки. Були побиті гаражне приміщення та приватні автомобілі.
"Під час нічної дронової атаки силам протиповітряної оборони в нашій області вдалось знищити 1 "Shahed-131/136", - зазначив Прокудін.
Протиповітряна оборона знищила 7 крилатих ракет і 32 ударних безпілотника під час нічних ударів30.05.24, 08:04 • 100923 перегляди