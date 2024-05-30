В Херсонской области ночью сбили "шахед", из-за вражеских обстрелов 6 раненых

В Херсонской области за минувшие сутки российские военные нанесли удары по 16 населенным пунктам, ранив 6 человек, в регионе уничтожили вражеский беспилотник типа Shahed во время ночной атаки, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Днепровское, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Александровка, Новодмитровка, Берислав, Львово, Михайловка, Змиевка, Качкаровка, Нововоронцовка, Красный Маяк и город Херсон.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 частных дома. Были побиты гаражное помещение и частные автомобили.

"Во время ночной дроновой атаки силам противовоздушной обороны в нашей области удалось уничтожить 1 "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.

Противовоздушная оборона уничтожила 7 крылатых ракет s 32 ударных беспилотника во время ночных ударов