Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
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российские войска накрыли огнем село Велетенское Белозерской общины Херсонской области, в результате обстрела погиб мужчина.
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico
Венгрия, вероятно, потеряет влиятельный портфель в ЕС по расширению ЕС из-за своей пророссийской позиции и противодействия помощи Украине и санкциям.
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области. Позиции силы обороны не потеряли.
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети
Плановые отключения электроэнергии возможны в Украине до конца лета из-за необходимости проведения ремонтных работ на атомных электростанциях, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков
Противник перебрасывает дополнительные резервы с других направлений на Харьковское направление и активизировался на Торецком направлении, с начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.
В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку
В селе Маковище Киевской области 26-летний водитель электровелосипеда сбил 7-летнюю девочку, когда она внезапно выбежала на дорогу, ребенок травмирован.
На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем
Были задержаны еще двое коллаборационисток которые работали на рф во время оккупации Херсона, одна из которых использовала псевдоним для подписи административных документов.
На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго
На сегодня запланирован импорт электроэнергии из 5 стран (Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы). Из-за увеличения производства на атомных электростанциях после выхода из планового ремонта двух блоков применение лимитов потребления электричества не прогнозируется.
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора, считают нардепы.
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня, оказывая давление на островное государство посредством военных учений и в одностороннем порядке открывая новые воздушные маршруты вблизи контролируемых Тайванем островов, что министр иностранных дел Тайваня охарактеризовал как попытку Китая "откусить" пространство Тайваня и создать новую норму.