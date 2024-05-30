Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

российские войска обстреляли село Велетенское Белозерской общины на Херсонщине. В результате вражеской атаки погиб мужчина. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

русские войска укрыли огнем Велетенское Белозерской общины. Под удар попал местный житель, который находился на улице, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с тяжелыми нарушениями мужчину забрала "скорая". К сожалению, от полученных травм он скончался по дороге в больницу.

Напомним

За минувшие сутки российские военные нанесли удары по жилым кварталам в Херсонской области, повредив 4 частных дома, гаражные помещения и частные автомобили, ранив 6 человек, в то время, как силам ПВО Украины удалось уничтожить 1 беспилотник "Шахед-131/136" во время ночной атаки.