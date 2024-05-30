Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  24706 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  90683 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  55881 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  76951 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115254 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120555 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117492 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115363 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101335 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  104024 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

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29 мая 2024, 08:15  •  163055 просмотра

Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

российские войска накрыли огнем село Велетенское Белозерской общины Херсонской области, в результате обстрела погиб мужчина.

Общество •   •  1416 просмотра
Войска рф ударили по Херсонщине: погиб мужчина

ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico

Венгрия, вероятно, потеряет влиятельный портфель в ЕС по расширению ЕС из-за своей пророссийской позиции и противодействия помощи Украине и санкциям.

Новости Мира •   •  1427 просмотра
ЕС планирует "наказать" Венгрию, предоставив ей слабый портфель в следующей Еврокомиссии - Politico

За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"

За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы Харьковской области. Позиции силы обороны не потеряли.

Война •   •  1978 просмотра
За последнее время произошло одно боевое столкновение в районе Старицы, ВСУ позиции не потеряли - ОТГВ "Харьков"

Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

Плановые отключения электроэнергии возможны в Украине до конца лета из-за необходимости проведения ремонтных работ на атомных электростанциях, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.

Общество •   •  4198 просмотра
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков

Противник перебрасывает дополнительные резервы с других направлений на Харьковское направление и активизировался на Торецком направлении, с начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Война •   •  5475 просмотра
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков

В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

В селе Маковище Киевской области 26-летний водитель электровелосипеда сбил 7-летнюю девочку, когда она внезапно выбежала на дорогу, ребенок травмирован.

Криминал и ЧП •   •  6964 просмотра
В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

Были задержаны еще двое коллаборационисток которые работали на рф во время оккупации Херсона, одна из которых использовала псевдоним для подписи административных документов.

Война •   •  8451 просмотра
На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

На сегодня запланирован импорт электроэнергии из 5 стран (Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы). Из-за увеличения производства на атомных электростанциях после выхода из планового ремонта двух блоков применение лимитов потребления электричества не прогнозируется.

Экономика •   •  7555 просмотра
На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора, считают нардепы.

Экономика •   •  21593 просмотра
Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР

Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня, оказывая давление на островное государство посредством военных учений и в одностороннем порядке открывая новые воздушные маршруты вблизи контролируемых Тайванем островов, что министр иностранных дел Тайваня охарактеризовал как попытку Китая "откусить" пространство Тайваня и создать новую норму.

Новости Мира •   •  7213 просмотра
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР