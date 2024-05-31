Ворог обстріляв житлові квартали Херсонщини: одна людина загинула
Київ • УНН
У Херсонській області військові терористи обстріляли населені пункти, у результаті чого були зруйновані 9 приватних будинків, пошкоджені навчальні та громадські будівлі, а одна людина загинула.
На Херсонщині військові терористи обстріляли населені пункти області, що призвело до руйнування приватних будинків та пошкодження інфраструктури. На жаль, є загиблий. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове та місто Херсон
За інформацією, окупанти здійснили обстріляли житлові кварталі Херсонщини, що призвело до руйнування 9 приватних будинків, а також до пошкодження навчальних та громадських споруд.
На жаль, у результаті цих нападів загинула одна людина. Також були зафіксовані влучання у навчальний заклад, виправну установу, газопровід та автомобіль.
Окупанти завдали авіудару по Херсонщині: пошкоджено школу30.05.24, 21:50 • 75872 перегляди