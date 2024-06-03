Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина
Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"
Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта
Популярные
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"
Публикации
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследованиеЭксклюзив
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского
Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина
44-летняя женщина была ранена в результате российского обстрела в Белозерке Херсонской области, когда находилась в магазине, получив взрывную травму и сотрясение мозга.
Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД
российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке к мобилизации женщин и снижению призывного возраста в Украине, стремясь посеять панику и настроить гражданское население против военных.
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО
Внешнее независимое оценивание возобновят, но пока проводится Национальный мульти предметный тест, который состоит из четырех экзаменов: украинского языка, математики, истории Украины и предмета по выбору абитуриента.
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира
Китай в понедельник отрицал, что он "оказывал давление" на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимир Зеленский в эти выходные.
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп
Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"
12 июня Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии", касающемуся военных действий россии на Украине с 2014 года, включая катастрофу рейса MH17 на Донбассе.
Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук
россияне продолжают использовать украинские порты в Азовском море для экспорта награбленного украинского зерна и металла.
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо.
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт
Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта.