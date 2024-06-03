Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
khersonskaya-oblastХерсонская область
khersonХерсон
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  30354 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  76180 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  108501 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  82276 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  109504 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107374 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110448 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172432 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163187 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162240 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Новости по теме
Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

  •  8419 просмотра
Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

  •  9343 просмотра
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

  •  7676 просмотра
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

  •  8768 просмотра
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

  •  15372 просмотра
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

  •  15546 просмотра
Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

  •  17225 просмотра
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

  •  15226 просмотра
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

  •  13435 просмотра
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

  •  19204 просмотра

Популярные

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  107770 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  113507 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  115148 просмотра
Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще российского олигарха Абрамовича

  •  77243 просмотра
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

  •  116214 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  108501 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  107770 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  109504 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  113507 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  115148 просмотра

Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

44-летняя женщина была ранена в результате российского обстрела в Белозерке Херсонской области, когда находилась в магазине, получив взрывную травму и сотрясение мозга.

Война •   •  8419 просмотра
Армия рф ударила по Херсонщине, пострадала 44-летняя женщина

Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке к мобилизации женщин и снижению призывного возраста в Украине, стремясь посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Война •   •  9343 просмотра
Пропагандисты рф распространяют дезинформацию о подготовке в Украине мобилизации женщин - ЦПД

В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Внешнее независимое оценивание возобновят, но пока проводится Национальный мульти предметный тест, который состоит из четырех экзаменов: украинского языка, математики, истории Украины и предмета по выбору абитуриента.

Общество •   •  7676 просмотра
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Китай в понедельник отрицал, что он "оказывал давление" на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимир Зеленский в эти выходные.

Война •   •  8768 просмотра
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

политика •   •  15372 просмотра
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

12 июня Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии", касающемуся военных действий россии на Украине с 2014 года, включая катастрофу рейса MH17 на Донбассе.

Война •   •  15546 просмотра
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

россияне продолжают использовать украинские порты в Азовском море для экспорта награбленного украинского зерна и металла.

Война •   •  17225 просмотра
Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо.

Экономика •   •  15226 просмотра
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Экономика •   •  13435 просмотра
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта.

политика •   •  19204 просмотра
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта