В Херсонской области россияне обстрелами повредили инфраструктуру, ранен человек

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив учебные заведения, объект коммунальной инфраструктуры, склады, портовую инфраструктуру и газопровод, один человек получил ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Станислав, Велетенское, Садовое, Приднепровское, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Михайловка, Золотая Балка, Гавриловка, Ольговка, Осокоровка и город Херсон.

российские военные, по его данным, обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области.

Повреждены 2 многоэтажки и 10 частных домов, учебные заведения, объект коммунальной инфраструктуры, магазин, гаражные и складские помещения, хозяйственные постройки, автотранспорт, припортовая инфраструктура и газопровод. Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения - сообщил Прокудин в Telegram.

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