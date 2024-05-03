На Херсонщині росіяни обстрілами пошкодили інфраструктуру, поранено людину
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 14 населених пунктів у Херсонській області, пошкодивши інфраструктуру та поранивши одну людину.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 14 населених пунктів, у тому числі Херсон, пошкодивши навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, склади, портову інфраструктуру та газопровід, одна людина отримала поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Станіслав, Велетенське, Садове, Придніпровське, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Михайлівка, Золота Балка, Гаврилівка, Ольгівка, Осокорівка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, обстрілювали житлові квартали населених пунктів області.
Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 10 приватних будинків, навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, магазин, гаражні та складські приміщення, господарські споруди, автотранспорт, припортова інфраструктура та газогін. Через російську агресію 1 людина дістала поранення
Росіяни примусово виселяють жителів окупованої Херсонщини – Центр спротиву02.05.24, 07:42 • 23303 перегляди