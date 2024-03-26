В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 населенных пунктов и Херсон, сбрасывали КАБы на три населенных пункта, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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По его словам, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Новоберислав, Днепровское, Бургунку, Кизомыс, Велетенское, Антоновку, Александровку, Гавриловку, Золотую Балку, Тягинку и город Херсон. По Никольскому, Змиевке и Красному Маяку враг направил управляемые авиабомбы, добавил Прокудин.

российские военные, как отметил Прокудин, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 10 частных домов. Также были зафиксированы попадания в админздание, учебное заведение, дом культуры, магазин, автошколу и автомобили.

"Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - сообщил Прокудин в Telegram.

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