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В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет.
Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА
Российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области, используя беспилотник-камикадзе, тяжелую артиллерию и артиллерийские обстрелы, повредив дома, инфраструктуру и ранив 91-летнюю женщину.
Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА
Накануне Харьковская область подверглась многочисленным атакам, включая удар БПЛА по городу Харьков, артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, а также авиаудары по нескольким районам, таким как Дергачи, Волчанск и Волчанские Хутора, что привело к пострадавшим, материальному ущербу и одной гибели.
россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома
Российские оккупанты нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Белополье Сумской области, повредив детский центр и около 20 домов, хотя о жертвах не сообщается.
На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших
В Николаевской области уничтожены три вражеских БпЛА.
российские войска понесли потери: За сутки погибло 770 военнослужащих
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 770 военнослужащих.
Украинская ПВО уничтожила все 12 вражеских БпЛА
Все 12 атакующих БпЛА "Shahed" были сбиты мобильными огневыми группами Вооруженных Сил Украины.
Сегодня День Национальной гвардии Украины: роль нацгвардейцев в отражении российской агрессии
Формирование Нацгвардии Украины началось в 1991 году. В 1999 году Нацгвардия перешла в подчинение Минобороны Украины, однако уже в следующем году была полностью расформирована. Возрождение Национальной гвардии произошло весной 2014 года
380 вражеских ударов нанесла рф по 8 населенным пунктам в Запорожской области
Вражеские войска нанесли 380 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, в том числе 4 авиаудара, 97 ударов с беспилотников, 3 удара из РСЗО и 276 артиллерийских ударов, разрушив жилые дома и инфраструктуру.
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 59 авиационных атак, 106 залповых обстрелов
рф нанесла 4 ракетных, 59 авиационных ударов и 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня.