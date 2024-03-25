россияне атаковали Херсонщину с авиации: погиб человек, есть повреждения

Армия рф сегодня атаковала населенные пункты Херсонской области из артиллерии, РСЗО, дронов и авиации. Вблизи Новоберислава, передне, из-за сброса вражеской взрывчатки с беспилотника, погиб человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, 25 марта российские военнослужащие обстреливали Херсон и деоккупированные населенные пункты области. По предварительным данным, враг бил из артиллерии, РСЗО, дронов и авиации.

"Также обнаружен погибший мужчина 71-го года вблизи Новоберислава. Предварительно он погиб из-за сброса взрывчатки с беспилотника", - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщается, в результате вражеских атак повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, административные здания и автомобиль.

Дополнение

Как сообщил председатель ОВА Александр Прокудин, россияне сегодня ударили управляемыми авиабомбами по селам в Херсонском районе. По его словам, в населенных пунктах в результате попаданий повреждены административное здание, образовательное учреждение и дом культуры.

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