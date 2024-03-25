россияне ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине: четверо пострадавших
Киев • УНН
Российский ракетный удар по Дергачам в Харьковской области ранил четырех гражданских и разрушил по меньшей мере два дома.
Армия рф сегодня нанесла ракетный удар по городу Дергачи Харьковской области, четыре человека получили легкие ранения, разрушены по меньшей мере два дома. Об этом сообщил начальник МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
россияне нанесли удар ракетой исключительно по гражданским объектам. Четыре человека получили стресс и легкие ранения, от госпитализации отказались.
По его словам, в результате вражеского удара разрушены по меньшей мере два дома, повреждены около десятка частных домовладений.
Все оперативные службы работают на месте. Информация уточняется, добавил начальник МВА.
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Кроме того, российские войска сегодня нанесли удары по Волчанску Харьковской области. В результате атаки погиб 65-летний гражданский мужчина.
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