В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", за сутки двое раненых - ОВА
Киев • УНН
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 2 беспилотника "Шахед" во время ночного налета.
В Херсонской области российские войска обстреляли за прошедшие сутки 15 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив 4 частных дома и гаражи, ранив 2 человек, а силы ПВО уничтожили 2 ударных дрона типа Shahed во время ночной атаки врага, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Антоновку, Садовое, Станислав, Дарьевку, Надднепрянское, Зеленовку, Никольское, Гавриловку, Берислав, Новоберислав, Тягинку, Качкаровку, Монастырское и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 частных дома, гаражи. "Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.
"Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины на территории нашей области уничтожили 2 "Shahed-131/136", - отметил Прокудин.
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