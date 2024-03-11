На Харьковщине за неделю в результате пожаров погибли три человека, еще трое погибли под завалами - ГСЧС

Три человека погибли на Харьковщине из-за пожаров с 1 по 10 марта. Еще три человека погибли под завалами. Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент УНН.

За прошедшую неделю подразделения харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 420 выездов, из которых 340 - выезды для ликвидации пожаров. 17 пожаров были связаны с ведением боевых действий. 281 пожар зафиксирован в природных экосистемах. Выезды для помощи населению - 80 привлечений. За прошедшую неделю на пожарах спасены и эвакуированы четыре человека. Три человека погибли и еще три человека получили травмы - сказал Василенко.

Он добавил, что из-под завалов подразделениями ГСЧС были спасены два человека, а также были изъяты тела трех человек, которые находились под завалами.

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