На Харьковщине прогремела серия взрывов

Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.