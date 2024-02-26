На Харьковщине прогремела серия взрывов
Киев • УНН
По сообщениям, взрывы произошли в Харьковской области Украины.
В Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.
Детали
До этого Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников. В регионе продолжается воздушная тревога.
Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-30025 февраля 2024, 21:52 • 13208 просмотров
На Харьковщине прогремела серия взрывов
По сообщениям, взрывы произошли в Харьковской области Украины.
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