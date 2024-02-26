На Харьковщине прогремела серия взрывов

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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
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Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
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Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
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Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
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Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  216474 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  230891 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине прогремела серия взрывов

На Харьковщине прогремела серия взрывов

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 23:47  •  249 просмотра

По сообщениям, взрывы произошли в Харьковской области Украины.

В Харьковской области прогремела серия взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

До этого Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников. В регионе продолжается воздушная тревога.

Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-30025 февраля 2024, 21:52 • 13208 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
suspilneSuspilne
kharkivХарьков
На Харківщині пролунала серія вибухів
Новости по теме

На Харьковщине прогремела серия взрывов

По сообщениям, взрывы произошли в Харьковской области Украины.

Война •   •  249 просмотра
На Харьковщине прогремела серия взрывов

В новых санкциях против РФ есть наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола"

Новые пакеты санкций, введенные США, Канадой, Великобританией и ЕС против России, отражают работу Международной рабочей группы Ермака-Макфола.

Война •   •  1949 просмотра
В новых санкциях против РФ есть наработки Международной рабочей группы "Ермака-Макфола"

Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион

Пуля, выпущенная из пистолета, из которого был убит Джон Леннон в 1980 году, будет продана на аукционе на следующей неделе.

Культура •   •  2119 просмотра
Пуля из пистолета убийцы Джона Леннона выставлена на аукцион

Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Женщина-декоратор обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном нападении на нее во время съемок фильма в Париже в 2021 году.

Новости Мира •   •  3530 просмотра
Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия, и был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Новости Мира •   •  4583 просмотра
Мужчина поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Стали известны последствия обстрела Днепра

Четверо гражданских в Днепре получили ранения в результате обстрелов, которые также повредили дома и транспортные средства.

Война •   •  7902 просмотра
Стали известны последствия обстрела Днепра

Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

Глава ООС сообщил, что россияне нанесли удар по Харьковской области ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода.

Война •   •  13208 просмотра
Россияне ударили по Харьковской области ракетами С-300

Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Визит министра иностранных дел Германии Аннелены Бурбок к системе водоснабжения в Николаеве, Украина, был прерван из-за того, что за ее делегацией был замечен российский разведывательный беспилотник.

Война •   •  17126 просмотра
Российский дрон следил за делегацией Анналена Бербок на Николаевщине

Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

Мэр Лондона предлагает конфисковать лондонскую недвижимость российских олигархов на сумму 1,4 миллиарда долларов для размещения украинских беженцев.

Война •   •  15838 просмотра
Мэр Лондона предложил конфисковать имущество российских бизнесменов на $1,4 млрд

ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине

Глава ООС сообщил, что всего за минувшие сутки украинские силы обороны уничтожили 8 воздушных целей на Днепропетровщине, в частности ракеты и беспилотники были сбиты в Синельниковском, Днепровском и Новомосковском районах.

Война •   •  15324 просмотра
ПВО уничтожила 8 воздушных целей на Днепропетровщине