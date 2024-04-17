На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
kharkivХарьков
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  105695 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
  •  145409 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  145775 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  137076 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113158 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  125966 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137805 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137347 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123921 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103497 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  467683 просмотра

На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян

Украинские пограничники в Харьковской области с помощью беспилотников-камикадзе уничтожили позиции российского противника, в том числе замаскированный комплекс для дистанционного минирования и электрический трансформатор.

Война •   •  7536 просмотра
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян

россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова

Через мессенджер Signal россияне распространяют фейковые новости о якобы "эвакуации" из Харькова из-за возможного окружения российскими оккупантами, что является враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию Украины.

Война •   •  8174 просмотра
россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова

Сотрудник немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу россии

Бывший сотрудник немецкой разведки Карстен Л. отрицает обвинения в шпионаже в пользу россии и получении денег за передачу стране-оккупанту государственных секретов Германии.

Война •   •  7422 просмотра
Сотрудник немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу россии

Экстремальные погодные условия названы главной угрозой для продовольственной безопасности ЕС в отчете Еврокомиссии

Экстремальные погодные явления, высокие производственные затраты и транспортные проблемы были определены, как основные угрозы продовольственной безопасности в Европе согласно последней оценке продовольственной безопасности ЕС.

Экономика •   •  7126 просмотра
Экстремальные погодные условия названы главной угрозой для продовольственной безопасности ЕС в отчете Еврокомиссии

На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"

Мужчина задушил жену на глазах у их 5-летнего сына в селе Малые Феськи Харьковской области, инсценировав это как "изнасилование", и был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  6290 просмотра
На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"

"Мы окажем вооружение из собственных запасов": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Президент США Джо Байден призывает Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительную военную помощь Украине и Израилю для укрепления их обороны от российской и иранской агрессии, утверждая, что это имеет решающее значение для безопасности США и будет способствовать развитию американской промышленности.

Война •   •  7589 просмотра
"Мы окажем вооружение из собственных запасов": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током

11-летний мальчик был поражен током после того, как залез на грузовой вагон, играя возле железной дороги в Белой Церкви Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  7557 просмотра
Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током

АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

АРМА готовится продать 264 картины, изъятые у предателя-коллаборанта Виктора Медведчука, а вырученные средства направить в государственный бюджет Украины.

Экономика •   •  8358 просмотра
АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука

NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан

NASA подтвердило миссию Dragonfly Rotorcraft к спутнику Сатурна Титана с запланированным запуском в июле 2028 года и прибытием в 2034 году для изучения пребиотических химических процессов и поиска признаков жизни с помощью большого космического аппарата с восемью пропеллерами, похожего на дрон.

Новости Мира •   •  7528 просмотра
NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан

Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения

Из-за частых землетрясений, вызванных добычей газа, Нидерланды навсегда закрыли газовое месторождение в Гронингене - одно из крупнейших в Европе. Решение принято несмотря на юридические обжалования со стороны Shell и ExxonMobil.

Новости Мира •   •  7269 просмотра
Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения