Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян
россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова
Сотрудник немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу россии
Экстремальные погодные условия названы главной угрозой для продовольственной безопасности ЕС в отчете Еврокомиссии
На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"
"Мы окажем вооружение из собственных запасов": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине
Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током
АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука
NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан
Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения
Популярные
Из-за атаки рф на Чернигов уже 15 погибших, десятки пострадавших - ГСЧС
Ракетная атака рф на Чернигов унесла жизни уже 13 человек, более 60 человек травмированы - МВД
В Дубае за день выпала 2-летняя норма осадков
Кулеба после атаки рф на Чернигов указал на потребность в ПВО: будет призывать G7 последовать немецкому примеру передачи Patriot
москва хочет обвинить украинские спецслужбы в якобы использовании оружия иностранного происхождения во время боевых действий в Судане - ГУР
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
На Харьковщине пограничники испепелили комплекс дистанционного минирования россиян
Украинские пограничники в Харьковской области с помощью беспилотников-камикадзе уничтожили позиции российского противника, в том числе замаскированный комплекс для дистанционного минирования и электрический трансформатор.
россияне снова распространяют фейки об "эвакуации" из Харькова
Через мессенджер Signal россияне распространяют фейковые новости о якобы "эвакуации" из Харькова из-за возможного окружения российскими оккупантами, что является враждебной дезинформацией, направленной на дестабилизацию Украины.
Сотрудник немецкой разведки отрицает шпионаж в пользу россии
Бывший сотрудник немецкой разведки Карстен Л. отрицает обвинения в шпионаже в пользу россии и получении денег за передачу стране-оккупанту государственных секретов Германии.
Экстремальные погодные условия названы главной угрозой для продовольственной безопасности ЕС в отчете Еврокомиссии
Экстремальные погодные явления, высокие производственные затраты и транспортные проблемы были определены, как основные угрозы продовольственной безопасности в Европе согласно последней оценке продовольственной безопасности ЕС.
На Харьковщине мужчина задушил свою жену и замаскировал убийство под "изнасилование"
Мужчина задушил жену на глазах у их 5-летнего сына в селе Малые Феськи Харьковской области, инсценировав это как "изнасилование", и был приговорен к 15 годам лишения свободы.
"Мы окажем вооружение из собственных запасов": Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине
Президент США Джо Байден призывает Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительную военную помощь Украине и Израилю для укрепления их обороны от российской и иранской агрессии, утверждая, что это имеет решающее значение для безопасности США и будет способствовать развитию американской промышленности.
Играл с другом возле железной дороги и забрался на вагон: под Киевом 11-летнего мальчика поразило током
11-летний мальчик был поражен током после того, как залез на грузовой вагон, играя возле железной дороги в Белой Церкви Киевской области.
АРМА продаст несколько сотен картин из коллекции Медведчука
АРМА готовится продать 264 картины, изъятые у предателя-коллаборанта Виктора Медведчука, а вырученные средства направить в государственный бюджет Украины.
NASA подтвердило миссию Dragonfly на спутник Сатурна Титан
NASA подтвердило миссию Dragonfly Rotorcraft к спутнику Сатурна Титана с запланированным запуском в июле 2028 года и прибытием в 2034 году для изучения пребиотических химических процессов и поиска признаков жизни с помощью большого космического аппарата с восемью пропеллерами, похожего на дрон.
Нидерланды навсегда закрывают крупное газовое месторождение Гронинген из-за опасности землетрясения
Из-за частых землетрясений, вызванных добычей газа, Нидерланды навсегда закрыли газовое месторождение в Гронингене - одно из крупнейших в Европе. Решение принято несмотря на юридические обжалования со стороны Shell и ExxonMobil.