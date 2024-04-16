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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  130368 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  133586 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  122606 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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15 апреля 2024, 07:40  •  102627 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203346 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

россия намеренно нагнетает панику, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, но, по данным украинской разведки, ситуация радикально не изменилась по сравнению с последними периодами.

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов умер 16 апреля, сообщается на странице братьев Капрановых.

Криминал и ЧП •   •  3877 просмотра
Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

россия перебрасывает некоторые подразделения с Лиманского направления для усиления наступления в направлении Часового Яра в Донецкой области, в то время как украинские силы прилагают все усилия, чтобы удержать все участки и не допустить флангового удара по Часовому Яру.

Война •   •  4133 просмотра
Противник перебрасывает резервы с других направлений для захвата Часового Яра - спикер Нацгвардии

Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича - горсовет Львова

Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича, сообщил горсовет Львова.

политика •   •  4458 просмотра
Порошенко, несмотря на обещания, так и не дал денег на разрушенный россией музей Шухевича - горсовет Львова

Украина стремится углубить сотрудничество с датскими производителями машин для разминирования - Минэкономики

Украина стремится углубить сотрудничество с датской компанией Hydrema по производству оборудования для разминирования с целью ускорения темпов гуманитарного разминирования украинских земель.

Война •   •  4298 просмотра
Украина стремится углубить сотрудничество с датскими производителями машин для разминирования - Минэкономики

Париж-2024: стартовала эстафета Олимпийского огня

Эстафета Олимпийского огня Олимпийских игр 2024 года в Париже официально началась 16 апреля, когда олимпийский огонь был зажжен в Олимпии, Греция, и перешел от греческого олимпийца к французскому олимпийскому чемпиону по плаванию.

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Париж-2024: стартовала эстафета Олимпийского огня

Партизаны зафиксировали в Крыму переброску батарей "Град" - "АТЕШ"

Украинские партизаны зафиксировали размещение во временно оккупированном Крыму батареи реактивных систем залпового огня "Град", контейнеров с боеприпасами и топливом, которые, вероятно, перевозят на ремонтную базу для восстановления боеготовности.

Война •   •  5651 просмотра
Партизаны зафиксировали в Крыму переброску батарей "Град" - "АТЕШ"

Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины

россия проводит информационную кампанию в социальных сетях, чтобы демотивировать украинское общество изнутри, поскольку она не может сломить волю к сопротивлению или победе над украинскими военными силами.

Общество •   •  6372 просмотра
Главная задача врага - демотивировать общество изнутри: Юсов об информационных операциях рф против Украины

Военные объекты рф в брянске были обесточены после пожара на подстанции: ГУР показало кадры

В брянске, россия, была повреждена электроподстанция, что обесточило несколько военных и промышленных объектов, которые россия использует в своей войне против Украины.

Война •   •  5491 просмотра
Военные объекты рф в брянске были обесточены после пожара на подстанции: ГУР показало кадры

В российской тюменской области из-за паводка эвакуируют всех жителей города ишим

Из-за критического подъема воды в реке в россии объявили эвакуацию города ишим, в котором проживает 67 тыс. человек.

Новости Мира •   •  5157 просмотра
В российской тюменской области из-за паводка эвакуируют всех жителей города ишим