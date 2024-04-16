ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

россияне пытаются нагнетать ситуацию для дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас ситуация коренным образом по сравнению с последними периодами не изменилась. Об этом заявил журналисту УНН представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, комментируя информацию о якобы подготовке рф к наступлению на Харьков.

Нагнетание паники происходит действиями врага намеренно, и целью является дестабилизация ситуации в стране. Обо всей оперативной обстановке Украина информирует общество и собственное международное общество оперативно - сказал Юсов.

По его словам, все, что происходит по формированию подразделений россиян, отслеживается и фиксируется.

Сейчас ситуация коренным образом по сравнению с последними периодами не изменилась ответил Юсов на вопрос, есть ли сейчас угрозы для Харькова.

Дополнение

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявлял, что Украина ожидает активизации наступательных действий россии в конце весны и в начале лета. Особенно в районе Донбасса.

В СМИ, в частности российских, появляется информация, что россияне якобы попытаются захватить Харьков.

В начале апреля 2024 года Юсов назвал выбросами информацию о "наступлении на Харьков" для сеяния паники в Украине и отметил, что ВСУ не фиксируют формирования ударных групп рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российский диктатор путин желает захватить Харьков. В то же время Украина делает все возможное, чтобы этого не произошло.