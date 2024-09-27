На Харьковщине ликвидировали пожар после авиаудара рф: повреждены 16 домов

На Харьковщине чрезвычайники ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского авиаудара. Об этом заявили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 27 сентября около 17:00 вражеская авиация снова нанесла бомбовый удар по Харькову.

На этот раз бомба упала на луга, вызвав пожар сухой травы и камыша на площади 2 га. Взрывом повреждены 16 частных домов и учебное заведение. Люди не пострадали - подытожили в ГСЧС.

С пожаром в течение полутора часов боролись 4 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС.

Напомним,

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харькове после атаки вражеской авиацией зафиксированы попадания в частный дом в Киевском районе, также на окраинах города.