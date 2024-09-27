На Харківщині ліквідували пожежу після авіаудару рф: пошкоджено 16 будинків
Київ • УНН
Внаслідок ворожого авіаудару на Харківщині виникла пожежа на площі 2 га. Пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад, люди не постраждали. Пожежу ліквідували за півтори години.
На Харківщині надзвичайники ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого авіаудару. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.
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Зазначається, що 27 вересня близько 17:00 ворожа авіація знову завдала бомбового удару по Харкову.
Цього разу бомба впала на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га. Вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали
З пожежею протягом півтори години боролись 4 пожежно-рятувальних підрозділи ДСНС.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові після атаки ворожою авіацією зафіксовані влучання у приватний будинок у Київському районі, також на околицях міста.