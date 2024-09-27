У Харкові КАБ влучив у приватний будинок, є удар на околицях: без постраждалих
Київ • УНН
На околицях Харкова зафіксовано влучання, виникла пожежа. КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі, наразі інформації про постраждалих немає.
У Харкові після атаки ворожою авіацією зафіксовані влучання у приватний будинок у Київському районі, також на околицях міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов вказав, що на місці удару виникла пожежа, передає УНН.
"КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі.На цю хвилину - без постраждалих", - розповів Синєгубов.
Зафіксоване влучання на околицях Харкова. Профільні служби виїхали на місце влучання. Інформація щодо постраждалих уточнюється
"На місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - додав Терехов.
У Харкові пролунав вибух, місто під ударом ворожої авіації - мер27.09.24, 17:03 • 13186 переглядiв