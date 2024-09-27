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У Харкові КАБ влучив у приватний будинок, є удар на околицях: без постраждалих

Київ • УНН

 • 18619 перегляди

На околицях Харкова зафіксовано влучання, виникла пожежа. КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі, наразі інформації про постраждалих немає.

У Харкові після атаки ворожою авіацією зафіксовані влучання у приватний будинок у Київському районі, також на околицях міста, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Мер Ігор Терехов вказав, що на місці удару виникла пожежа, передає УНН

"КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі.На цю хвилину - без постраждалих", - розповів Синєгубов.

Зафіксоване влучання на околицях Харкова. Профільні служби виїхали на місце влучання. Інформація щодо постраждалих уточнюється

- написав Синєгубов. 

"На місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - додав Терехов. 

У Харкові пролунав вибух, місто під ударом ворожої авіації - мер27.09.24, 17:03 • 13186 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
ihor-terekhovІгор Терехов
kharkivХарків

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