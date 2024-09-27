У Харкові пролунав вибух, місто під ударом ворожої авіації - мер
Київ • УНН
У Харкові було чутно вибух, місто атаковане ворожою авіацією. Мер Ігор Терехов попередив про можливі повторні пуски КАБів, а голова ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців перебувати в укриттях.
У Харкові було чутно вибух, місто атаковане ворожою авіацією, повідомив мер Ігор Терехов. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав людей перебувати в укриттях, пише УНН.
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"У Харкові було чутно вибух - місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів - будьте обережні!" - написав мер міста Ігор Терехов у Telegram.
"Харків та район: перебувайте в укриттях!" - закликав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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