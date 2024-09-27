В Харькове прогремел взрыв, город под ударом вражеской авиации - мэр

В Харькове был слышен взрыв, город атакован вражеской авиацией, сообщил мэр города Игорь Терехов. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал людей находиться в укрытиях, пишет УНН.

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"В Харькове был слышен взрыв - город под ударом вражеской авиации. Возможны повторные пуски КАБов - будьте осторожны!" - написал мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"Харьков и район: находитесь в укрытиях!" - призвал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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