В Харькове КАБ попал в частный дом, есть удар на окраинах: без пострадавших
Киев • УНН
В окрестностях Харькова зафиксировано попадание, возник пожар. КАБ попал в частный дом в Киевском районе, пока информации о пострадавших нет.
В Харькове после атаки вражеской авиацией зафиксированы попадания в частный частный дом в Киевском районе, также на окраинах города, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов указал, что на месте удара возник пожар, передает УНН.
"КАБ попал в частный дом в Киевском районе, на данный момент - без пострадавших", - рассказал Синегубов.
Зафиксировано попадание в окрестностях Харькова. Профильные службы выехали на место попадания. Информация о пострадавших уточняется
"На месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - добавил Терехов.