В Харькове КАБ попал в частный дом, есть удар на окраинах: без пострадавших

В Харькове после атаки вражеской авиацией зафиксированы попадания в частный частный дом в Киевском районе, также на окраинах города, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Мэр Игорь Терехов указал, что на месте удара возник пожар, передает УНН.

"КАБ попал в частный дом в Киевском районе, на данный момент - без пострадавших", - рассказал Синегубов.

Зафиксировано попадание в окрестностях Харькова. Профильные службы выехали на место попадания. Информация о пострадавших уточняется - написал Синегубов.

"На месте вражеского удара возник пожар. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", - добавил Терехов.