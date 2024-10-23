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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине из-за обстрелов рф есть погибший и 4 пострадавших: сообщают о проблемах со светом и связью

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 06:03  •  7307 просмотра

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В результате российских обстрелов в Харьковской области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены дома в нескольких районах, поселок Лютовка остался без электричества и связи.

В Харьковской области один человек погиб, еще четверо травмировались в результате вражеских ударов по Харьковскому, Купянскому и Изюмскому районам за сутки. Поселок Лютовка из-за российских обстрелов оказался без электричества и связи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя ОВА Олега Синегубова и "Суспільне Харків".

По словам Синегубова, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

 21:42 м. Харьков, Киевский и Харьковский районы. В результате обстрела КАБами повреждены нежилые здания, остекление окон домов. Без пострадавших.

 23 октября 03:45 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Лесное. В результате обстрела повреждены 5 частных домов и 1 хозяйственная постройка. Пострадали 2 женщины и 1 мужчина.

 17:53 Харьковский р-н, Малоданиловская ТГ, с. Черкасская Лозовая. В результате обстрела повреждено остекление окон в двух частных домах.

 16:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, г. Купянск. В результате обстрела пострадала 65-летняя женщина.

 15:15 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Лесная Стенка. В результате обстрела разрушен 1 частный дом и частично повреждены 9 соседних домов и 1 автомобиль.

 15:00 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Новоплатоновка. В результате обстрела повреждены частный дом, гараж.

 14:50 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая, за пределами на дороге. В результате обстрела поврежден автомобиль.

 09:30 Купянский р-н, Петропавловская ТГ, с. Кучеровка. В результате попадания дрона погиб 54-летний мужчина.

Дополнение

В поселке Лютовка Золочевской громады из-за вражеского обстрела из артиллерии  около 22:30 пропали свет, связь и интернет, рассказал "Суспільному" руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.

По его словам, армия рф обстреливает Лютовку второй день подряд. Вечерние удары уничтожили дом и повредили еще два. 

Обязательная эвакуация: в Купянской РГА сообщили, где и сколько еще остается детей12 октября 2024, 11:55 • 34755 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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