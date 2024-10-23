На Харківщині через обстріли рф є загиблий та 4 постраждалих: повідомляють про проблеми зі світлом та зв'язком
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів у Харківській області загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено будинки у кількох районах, селище Лютівка залишилось без електрики та зв'язку.
У Харківській області одна людина загинула, ще четверо травмувались внаслідок ворожих ударів по Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах за добу. Селище Лютівка через російські обстріли опинилось без електрики та звʼязку. Про це УНН повідомляє із посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова та "Суспільне Харків".
За словами Синєгубова, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:
21:42 м. Харків, Київський та Харківський райони. Внаслідок обстрілу КАБами пошкоджено нежитлові будівлі, скління вікон будинків. Без постраждалих.
23 жовтня 03:45 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Лісне. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та 1 господарчу споруду. Постраждали 2 жінки та 1 чоловік.
17:53 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон у двох приватних будинках.
16:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 65-річна жінка.
15:15 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Лісна Стінка. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 приватний будинок та частково пошкоджено 9 сусідніх будинків і 1 автомобіль.
15:00 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Новоплатонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, гараж.
14:50 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова, за межами на дорозі. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
09:30 Куп’янський р-н, Петропавлівська ТГ, с. Кучерівка. Внаслідок влучання дрону загинув 54-річний чоловік.
Доповнення
У селищі Лютівка Золочівської громади через ворожий обстріл з артилерії близько 22:30 зникли світло, звʼязок та інтернет, розказав "Суспільному" керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
За його словами, армія рф обстрілює Лютівку другий день поспіль. Вечірні удари знищили будинок та пошкодили ще два.
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