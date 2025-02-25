В Харьковской области из-за атак рф 8 пострадавших и разрушения в двух районах
Киев • УНН
Российские войска атаковали Харьковский и Богодуховский районы КАБами, «Шахедами» и FPV-дронами. В результате обстрелов повреждены жилые дома, сельхозтехника и склады, пострадали 8 мирных жителей.
В Харьковской области за прошедшие сутки враг бил по двум районам области, в том числе ночью КАБами и ударными дронами, известно о 8 пострадавших, повреждены дома, склады и агротехника, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
По словам Синегубова, вражеские обстрелы фиксировали:
- 25 февраля, 04:20, Харьковский р-н, село Болибоки. В результате попадания КАБ на территорию проезжей части фермерского хозяйства повреждена техника и складские помещения.
- 04:00, Богодуховский р-н, за пределами сел Черноглазовка и Довжик. Попадание 2 КАБов в землю на открытой территории.
- 02:00 и 03:30, Богодуховский р-н, село Рясное. В результате ударов 3 БпЛА "Шахед" повреждены грузовой автомобиль, комбайн и 4 складских помещения частного сельскохозяйственного предприятия.
- 24 февраля, 23:40, Харьковский р-н, село Слатино. В результате обстрела КАБ повреждены 5 частных домов.
- 23:17, Харьковский р-н, город Дергачи. В результате попадания КАБ на открытой территории повреждены 10 частных домов. Пострадали 4 женщины.
- 23:00, Богодуховский р-н, село Тимофеевка. В результате попадания FPV-дрона повреждены частный дом, хозяйственные постройки.
- 22:45, Богодуховский р-н, Золочевская ТГ. 1 КАБ попадание в открытую местность на окраине села Довжик. 1 КАБ попадание в открытую местность на окраине села Мироновка.
- 17:00, Богодуховский р-н, село Золочев. В результате падения FPV-дрона поврежден забор частного домовладения.
- 14:30, Богодуховский р-н, село Ивашки. В результате обстрела поврежден двухэтажный многоквартирный дом.
- 10:28, Харьковский р-н, село Цуповка. В результате обстрела повреждено остекление окон и крыши 5 домов. Пострадали 4 человека.
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