На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих та руйнування у двох районах

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120627 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181648 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146133 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137934 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116911 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107686 перегляди

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 • 24603 перегляди

Російські війська атакували Харківський та Богодухівський райони КАБами, "Шахедами" та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, сільгосптехніку та склади, постраждало 8 мирних жителів.

У Харківській області минулої доби ворог бив по двох районах області у тому числі вночі КАБами та ударними дронами, відомо про 8 постраждалих, пошкоджено будинки, склади та агротехніку, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

·       25 лютого, 04:20, Харківський р-н, село Болибоки. Внаслідок влучання КАБ на територію проїзжої частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.

·       04:00, Богодухівський р-н, за межами сіл Чорноглазівка і Довжик. Влучання 2 КАБів в землю на відкритій території.

·       02:00 та 03:30, Богодухівський р-н, село Рясне. Внаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.

·       24 лютого, 23:40, Харківський р-н, село Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.

·       23:17, Харківський р-н, місто Дергачі. Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.

·       23:00, Богодухівський р-н, село Тимофіївка. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

·       22:45, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці села Довжик. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці села Миронівка.

·       17:00, Богодухівський р-н, село Золочів. Внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

·       14:30, Богодухівський р-н, село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

·       10:28, Харківський р-н, село Цупівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини.

Серія вибухів пролунала у Харкові: що відбувається в місті24.02.25, 23:06 • 76566 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
khesa-shakhed-136Шахед-136
kharkivХарків

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