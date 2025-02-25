На Харківщині через атаки рф 8 постраждалих та руйнування у двох районах

У Харківській області минулої доби ворог бив по двох районах області у тому числі вночі КАБами та ударними дронами, відомо про 8 постраждалих, пошкоджено будинки, склади та агротехніку, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

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Зі слів Синєгубова, ворожі обстріли фіксували:

· 25 лютого, 04:20, Харківський р-н, село Болибоки. Внаслідок влучання КАБ на територію проїзжої частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення.

· 04:00, Богодухівський р-н, за межами сіл Чорноглазівка і Довжик. Влучання 2 КАБів в землю на відкритій території.

· 02:00 та 03:30, Богодухівський р-н, село Рясне. Внаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства.

· 24 лютого, 23:40, Харківський р-н, село Слатине. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 5 приватних будинків.

· 23:17, Харківський р-н, місто Дергачі. Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки.

· 23:00, Богодухівський р-н, село Тимофіївка. Внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

· 22:45, Богодухівський р-н, Золочівська ТГ. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці села Довжик. 1 КАБ влучання у відкриту місцевість на околиці села Миронівка.

· 17:00, Богодухівський р-н, село Золочів. Внаслідок падіння FPV-дрона пошкоджено паркан приватного домоволодіння.

· 14:30, Богодухівський р-н, село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

· 10:28, Харківський р-н, село Цупівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон та дахи 5 будинків. Постраждали 4 людини.

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