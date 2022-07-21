В Харьковской области обновили правила продажи алкоголя: что изменилось
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Харьковской области изменили правила продажи алкоголя. С 20 июля продавать алкоголь в магазинах можно с 8:00 до 20:00, в общепитах - с 8:00 до 22:00. Приказ председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и начальника Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник от 20 июля опубликован на сайте областной военной администрации, передает УНН.
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«Запретить на территории Харьковской области торговлю алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств Украины) с 20:00 до 08:00 (кроме заведений общепита) и с 22:00 до 08:00 часов в заведениях общепита», - говорится в сообщении.
Детали
Приказ будет действовать до прекращения или отмены в регионе военного положения.
Дополнение
11 июля в Донецкой области во время военного положения запрещено продавать алкогольные напитки и вещества, произведенные на спиртовой основе. Соответствующий приказ подписал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".
В Сумской области с 14 июня изменяются правила реализации алкоголя. Они начнут действовать по всей территории области.