На Харківщині оновили правила продажу алкоголю: що змінилося
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Харківщині змінили правила продажу алкоголю. З 20 липня продавати алкоголь у магазинах можна з 8:00 до 20:00, у закладах громадського харчування - з 8:00 до 22:00. Наказ голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника від 20 липня опубліковано на сайті обласної військової адміністрації, передає УНН.
Цитата
«Заборонити на території Харківської області торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів України) з 20:00 до 08:00 години (окрім закладів громадського харчування) та з 22:00 до 08:00 години у закладах громадського харчування», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Наказ діятиме до припинення або скасування в регіоні воєнного стану.
Доповнення
11 липня у Донецькій області на час воєнного стану заборонено продавати алкогольні напої та речовини, вироблені на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця".
У Сумській області з 14 червня змінюються правила реалізації алкоголю. Вони почнуть діяти на всій території області.