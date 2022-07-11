На Донеччині заборонили продавати алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Відсьогодні у Донецькій області на час воєнного стану заборонено продавати алкогольні напої та речовини, вироблені на спиртовій основі. Відповідний наказ підписав командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Про це повідомляє Донецька ОДА, інформує УНН.
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"Згідно цього документу, з метою забезпечення громадської безпеки і порядку з 11 липня 2022 року на територіїї Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборононено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів)", - ідеться в повідомленні.
Додамо
В ОДА зазначали, що на території області організують патрулювання для контролю за дотриманням заборони на торгівлю алкоголем.
Доповнення
В Україні 11 липня набули чинності зміни в антитютюновому законі (№1978-ІХ), які забороняють куріння електронних цигарок та кальянів у громадських місцях.