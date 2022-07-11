На Донеччині заборонили продавати алкоголь

Цитата

"Згідно цього документу, з метою забезпечення громадської безпеки і порядку з 11 липня 2022 року на територіїї Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборононено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів)", - ідеться в повідомленні.

Додамо

В ОДА зазначали, що на території області організують патрулювання для контролю за дотриманням заборони на торгівлю алкоголем.

Доповнення

В Україні 11 липня набули чинності зміни в антитютюновому законі (№1978-ІХ), які забороняють куріння електронних цигарок та кальянів у громадських місцях.