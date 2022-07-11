В Донецкой области запретили продавать алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. С сегодняшнего дня в Донецкой области на время военного положения запрещено продавать алкогольные напитки и вещества, произведенные на спиртовой основе. Об этом сообщает Донецкая ОГА, информирует УНН.
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"Согласно этому документу, с целью обеспечения общественной безопасности и порядка с 11 июля 2022 года на территории Донецкой области на период действия правового режима военного состояния запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств)", - говорится в сообщении.
Детали
В ОГА отметили, что на территории области организуют патрулирование для контроля соблюдения запрета на торговлю алкоголем.
Дополнение
В Украине 11 июля вступили в силу изменения в антитабачном законе (№ 1978-ІХ), запрещающие курение электронных сигарет и кальянов в общественных местах.