У Сумській області змінили правила продажу алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Сумській області з 14 червня змінюються правила реалізації алкоголю. Вони почнуть діяти на всій території області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Деталі
У магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щоденно: у будні — з 11.00 до 19.00.
У вихідні, як і було до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності у часи своєї роботи.
У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.
Людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.
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“Розумію, є різні думки з цього питання, але статистика говорить про наступне: у два рази менше, ніж торік, надійшло акцизного податку (18 млн грн проти 36 млн грн); майже у 3 рази збільшилась кількість експериз на визначення стану алкогольного сп’яніння; значно збільшилась кількість госпіталізації внаслідок алкогольних інтоксикацій і отруєнь сурогатами; збільшилась кількість правопорушень, скоєних у стані алкогольного сп’яніння”, — зазначив голова Сумської ОВА.
Нагадаємо
У київських магазинах дозволено продавати алкоголь з 11:00 до 19:00.