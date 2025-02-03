На границе с беларусью изменений не отмечают - Госпогранслужба

На границе с беларусью каких-то изменений пока не отмечают. Однако это направление по-прежнему остается угрожающим. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

По границе с беларусью - каких-то изменений на данный момент мы не отмечаем. По-прежнему это направление остается для нас угрожающим. Должны наращивать наши оборонительные возможности. За тем, что происходит по ту сторону границы, следят подразделения разведки для того, чтобы мы вовремя могли среагировать на любые вызовы, ведь беларусь, к сожалению, продолжает оставаться в сфере влияния страны-террористки - сказал Демченко.

Поэтому, как он отметил, задача украинской стороны - укреплять линию границы и в фортификационном плане приграничья.

Дополнение

26 января белорусский правитель александр лукашенко заявлял, что ракетный комплекс "Орешник" прибудет в беларусь со дня на день и будет размещаться ближе к смоленску.

лукашенко рассказывал, сколько ракетных комплексов "Орешник" получит беларусь от россии.