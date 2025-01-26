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"Орєшнік" прибуде до білорусі з дня на день - лукашенко

"Орєшнік" прибуде до білорусі з дня на день - лукашенко

Київ • УНН

 • 37302 перегляди

Білоруський диктатор повідомив про швидке прибуття ракетного комплексу "Орєшнік" та його розміщення поблизу Смоленська. За його словами, одного комплексу вистачить для захисту всієї білорусі.

Білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Орєшнік" прибуде до білорусі з дня на день та буде розміщуватися ближче до Смоленська, передає УНН.

Деталі

Як заявив лукашенко, "Орєшнік" прибуде до білорусі з дня на день. За його словами, його планують розмістити ближче до Смоленська.

Також він заявив, що одного комплекса "Орєшнік" вистачить, щоб захистити всю білорусь.

Окрім того, за його словами, ядерна зброя, перш за все, служить для стримування.

"Не для того щоб не промокнути під ядерним "дощем", але щоб цього "дощу" взагалі не було", - сказав лукашенко.

Нагадаємо

Білоруський диктатор лукашенко проголосував на президентських виборах у будівлі Білоруського державного університету фізкультури. На питання журналістів він заявив, що віддав свій голос "за всіх".

Павло Башинський

Павло Башинський

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