"Орешник" прибудет в беларусь со дня на день - лукашенко
Киев • УНН
Белорусский диктатор сообщил о скором прибытии ракетного комплекса «Орешник» и его размещении вблизи Смоленска. По его словам, одного комплекса хватит для защиты всей беларуси.
Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" прибудет в беларусь со дня на день и будет размещаться ближе к Смоленску, передает УНН.
Детали
Как заявил лукашенко, "Орешник" прибудет в беларусь со дня на день. По его словам, его планируют разместить ближе к Смоленску.
Также он заявил, что одного комплекса "Орешник" хватит, чтобы защитить всю беларусь.
Кроме того, по его словам, ядерное оружие, прежде всего, служит для сдерживания.
"Не для того чтобы не промокнуть под ядерным "дождем", но чтобы этого "дождя" вообще не было", - сказал лукашенко.
Напомним
Белорусский диктатор лукашенко проголосовал на президентских выборах в здании Белорусского государственного университета физкультуры. На вопрос журналистов он заявил, что отдал свой голос "за всех".