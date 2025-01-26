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лукашенко проголосував на псевдовиборах президента білорусі

лукашенко проголосував на псевдовиборах президента білорусі

Київ • УНН

 • 86256 перегляди

Білоруський диктатор лукашенко проголосував на президентських виборах у будівлі Білоруського державного університету фізкультури. На питання журналістів він заявив, що віддав свій голос "за всіх".

Білоруський диктатор олександр лукашенко проголосував на псевдовиборах президента, передає УНН.

Як пише БЕЛТА, лукашенко прибув на дільницю для голосування, яка розташована в будівлі Білоруського державного університету фізичної культури.

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білоруський диктатор традиційно "голосує" саме на цій ділянці.

Згодом стало відомо, лукашенко вже проголосував.

Крім того, перебуваючи на виборчій дільниці, білоруський диктатор випередив питання журналістів, за кого віддав свій голос: "Якщо ви хочете запитати за кого, маю вам чесно зізнатися - за всіх!"

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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