лукашенко проголосував на псевдовиборах президента білорусі

Білоруський диктатор олександр лукашенко проголосував на псевдовиборах президента, передає УНН.

Як пише БЕЛТА, лукашенко прибув на дільницю для голосування, яка розташована в будівлі Білоруського державного університету фізичної культури.

Експерт розкрив, чому лукашенко "намалюють" перемогу на виборах у білорусі

білоруський диктатор традиційно "голосує" саме на цій ділянці.

Згодом стало відомо, лукашенко вже проголосував.

Крім того, перебуваючи на виборчій дільниці, білоруський диктатор випередив питання журналістів, за кого віддав свій голос: "Якщо ви хочете запитати за кого, маю вам чесно зізнатися - за всіх!"

У білорусі проходять президентські вибори з п'ятьма кандидатами