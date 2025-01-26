лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента беларуси
Киев • УНН
Белорусский диктатор лукашенко проголосовал на президентских выборах в здании Белорусского государственного университета физкультуры. На вопрос журналистов он заявил, что отдал свой голос "за всех".
Белорусский диктатор александр лукашенко проголосовал на псевдовыборах президента, передает УНН.
Как пишет БЕЛТА, лукашенко прибыл на участок для голосования, который расположен в здании Белорусского государственного университета физической культуры.
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Белорусский диктатор традиционно "голосует" именно на этом участке.
Впоследствии стало известно, лукашенко уже проголосовал.
Кроме того, находясь на избирательном участке, белорусский диктатор опередил вопрос журналистов, за кого отдал свой голос: "Если вы хотите спросить за кого, должен вам честно признаться - за всех!"
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