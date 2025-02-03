На кордоні з білоруссю змін не відзначають - Держприкордонслужба

На кордоні з білоруссю якихось змін наразі не відзначають. Проте цей напрямок, як і раніше, залишається загрозливим. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

По кордону з білоруссю - якихось змін на даний момент ми не відмічаємо. Як і раніше цей напрямок залишається для нас загрозливим. Маємо нарощувати наші оборонні можливості. За тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки для того, щоб ми вчасно могли зреагувати на будь-які виклик, адже білорусь, на жаль, продовжує залишатися в сфері впливу країни-терористки - сказав Демченко.

Тому, як він зазначив, задача української сторони - укріплювати лінію кордону і у фортифікаційному плані прикордоння.

Доповнення

26 січня білоруський правитель олександр лукашенко заявляв, що ракетний комплекс "Орєшнік" прибуде до білорусі з дня на день та буде розміщуватися ближче до смоленська.

лукашенко розповідав, скільки ракетних комплексів "Орєшнік" отримає білорусь від росії.