На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко

"В этом году в концепции оформления новогоднего городка будут использованы персонажи картин "Зверь гуляет" и "Бычок-третьячок", - говорится в сообщении.

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"Тематика картин Марии Примаченко переходит в моду, индустрию развлечений, веб-дизайн, выходит за рамки только галерей и в буквальном смысле выходит на улицы, становится ближе к людям, становится частью реальной повседневной жизни", - отметил генпродюсер компании Art Nation Эдуард Ахрамович.

"Звери Марии Примаченко очень органично вписываются в эту концепцию, ведь она была настоящим новатором не только в том, что изображала животных, которых не существует, но и в том, как она работала с цветом. Теперь они по-другому воплотятся с помощью света и сиять в сквере Владимирского проезда на Фестивале иллюминаций с 16 декабря", - рассказал основатель Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

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Кроме того, в рамках меморандума запланированы и другие культурно-художественные проекты связаные с творчеством выдающейся украинской художницы. "Новый год на Софии 2019" предусматривает оформление новогоднего городка по мотивам работ Марии Примаченко.

Напомним, в столице начали ремонт и монтаж праздничной новогодней иллюминации.