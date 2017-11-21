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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 17460 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 34203 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 45141 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 50767 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 46162 просмотра

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11:14 • 91831 просмотра

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11 марта, 06:59 • 99518 просмотра

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На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко

На главной елке страны появятся звери Марии Примаченко

Киев  •  УНН

 • 67748 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В этом году на главной елке года в столице на Софийской площади появятся персонажи картин с творчеством украинской художницы Марии Примаченко, передает УНН со ссылкой на Prima Maria в Facebook.

"В этом году в концепции оформления новогоднего городка будут использованы персонажи картин "Зверь гуляет" и "Бычок-третьячок", - говорится в сообщении.

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"Тематика картин Марии Примаченко переходит в моду, индустрию развлечений, веб-дизайн, выходит за рамки только галерей и в буквальном смысле выходит на улицы, становится ближе к людям, становится частью реальной повседневной жизни", - отметил генпродюсер компании Art Nation Эдуард Ахрамович.

"Звери Марии Примаченко очень органично вписываются в эту концепцию, ведь она была настоящим новатором не только в том, что изображала животных, которых не существует, но и в том, как она работала с цветом. Теперь они по-другому воплотятся с помощью света и сиять в сквере Владимирского проезда на Фестивале иллюминаций с 16 декабря", - рассказал основатель Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

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Кроме того, в рамках меморандума запланированы и другие культурно-художественные проекты связаные с творчеством выдающейся украинской художницы. "Новый год на Софии 2019" предусматривает оформление новогоднего городка по мотивам работ Марии Примаченко.

Напомним, в столице начали ремонт и монтаж праздничной новогодней иллюминации.

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