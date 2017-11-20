У Києві розпочали монтаж новорічної ілюмінації

Як зазначається, підрозділ архітектурно-декоративного підсвічування комунального підприємства “Київміськсвітло” розпочав ремонт і монтаж святкової новорічної ілюмінації. Увімкнуть її 19 грудня — на День Святого Миколая.

Святкові гірлянди, кулі, “падаючий лід” і “намисто” з’являться на деревах, тросових розтяжках і опорах освітлення на вулицях Хрещатик, Б.Хмельницького, М.Грушевського, а також на Майдані Незалежності, Софійській та Європейській площах.

На будівлях Національної філармонії, Національної музичної академії ім. П.Чайковського, Київської міської державної адміністрації, Головпоштамту, Будинку профспілок з’являться гірлянди у вигляді української вишивки.

Повідомляється, що освітлення відповідає світовим стандартам і вимогам енергозбереження, усі конструкції виконані на світлодіодах.

Як повідомляв УНН, головну новорічну ялинку столиці прикрасять 3,6 км неонових гірлянд.